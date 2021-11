140 Touristen klagen : Streit um Kosten der Corona-Rückholflüge beschäftigt Gericht

Berlin Im Frühjahr 2020 hat das Auswärtige Amt angesichts der sich verschärfenden Corona-Lage die Rückreise von etwa 67.000 Menschen organisiert. Die wurden später zur Kasse gebeten – doch ein paar von ihnen wollen nicht zahlen.

Die bislang größte Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik wird ein Fall für die Justiz. Etwa 140 Touristen, die im Frühjahr 2020 wegen der weltweiten Corona-Pandemie mit einem der vom Auswärtigen Amt organisierten Flüge zurück nach Deutschland geholt worden sind, klagen gegen eine Kostenbeteiligung. Das teilte das Verwaltungsgericht Berlin am Dienstag auf Anfrage mit. Die Kläger kämen aus ganz Deutschland. Für die mündliche Verhandlung am 17. Dezember habe die zuständige Kammer zwei Musterverfahren ausgewählt, erklärte ein Gerichtssprecher.