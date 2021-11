Nach Rückkehr der Gratistests : Bürger stürmen die Testzentren in NRW

Düsseldorf Seit Samstag haben Bürger wieder Anspruch auf Gratistests. NRW-Apotheken führen bereits drei Mal so viele Tests durch wie zuvor – vor allem bei Geimpften. Die Zahl der Teststellen, die eingebrochen war, wird wieder steigen, erwartet die Politik.

Kaum haben Bürger wieder Anspruch auf Gratis-Schnelltests, gibt es großen Andrang an den Teststellen. „Seitdem seit Samstag wieder kostenlose Bürgertests möglich sind, stürmen die Menschen die Teststellen der Apotheken“, sagt Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein. „Es hat immer wieder kleinere Schlangen vor einzelnen Teststellen gegeben.“ Laut stichprobenartigen Befragungen von Apotheken und Zahlen von www.testen-in-nrw.de seien allein am Samstag gut dreimal so viele Tests durchgeführt worden wie am Samstag der Vorwoche. www.testen-in-nrw.de ist das Test-Portal der Apothekerverbände in NRW.

Seit Samstag hat wieder jeder Bürger Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Antigen-Schnelltest (PoC-Test) pro Woche, bei dem das Ergebnis in 15 bis 30 Minuten vorliegt. Das Angebot gilt unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus, also auch für Ungeimpfte. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht davon aus, dass jetzt das Testangebot vor Ort wieder ausgebaut wird. In Nordrhein-Westfalen gab es zuletzt nur noch 6900 Teststellen. Davon gelten gerade mal 3900 als aktive Teststellen, wie aus einem Bericht des NRW-Gesundheitsministeriums hervorgeht. Denn nur so viele Teststellen hatten im Oktober Testzahlen an das Landesportal gemeldet. Im Juni, als es noch im großen Stil Gratis-Schnelltests gab, hatte die Zahl der Teststellen an Rhein und Ruhr bei 9200 gelegen.