Start in die Karnevalssession : Orsoyer Hoppeditz ist aus Corona-Tiefschlaf erwacht

Orsoy „Hipp Hipp Hurra, ich bin wieder da!“ – so begrüßte Christian Piepenstock als Orsoyer Hoppeditz die Karnevalisten des 1. OKK nach seinem Corona-Tiefschlaf. Unter Einhaltung der 2 G-Regelung wurde die Karnevalssession 2021/2022 in der Wagenbauhalle eröffnet.

„Hipp Hipp Hurra, ich bin wieder da!“ – so begrüßte Christian Piepenstock als Orsoyer Hoppeditz die Karnevalisten des 1. OKK nach seinem Corona-Tiefschlaf. Unter Einhaltung der 2G-Regelung wurde die Karnevalssession 2021/2022 in der Wagenbauhalle eröffnet. Für das Karnevalswochenende 2022 wurde bisher nichts geplant. Das finanzielle Risiko und die Sorgen vor einer coronabedingten Absage war dem Verein zu groß. Sollte es das Infektionsgeschehen möglich machen, sollen spontane Aktionen am Karnevalswochenende durchgeführt werden. Dies werde frühestens im Januar entschieden. Ein Motto für die Session gibt es aber: „Wo fängt me an, wo hört me op? Corona stellt die Welt op de Kopp!“ Der Sessionsorden wurde von Sabine Dittmann entworfen und, um Kosten zu sparen, in diesem Jahr in Eigenregie hergestellt. Die Vereinsmitglieder und geladenen Gäste wurden insbesondere mit den Darbietungen der Tanzgarden erfreut, die auch in der Pandemie – soweit möglich – eifrig trainiert haben.