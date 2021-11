Hohe Infektionszahlen - kein Lockdown : Wie England mit der vierten Corona-Welle umgeht

Menschen erneuern in London gemalte rote Herzen auf einer Mauer, die an die Corona-Toden in großbritannien erinnern sollen. Foto: AP/Kirsty Wigglesworth

London Die vierte Corona-Welle schwappt nicht nach England – sie ist schon lange da. Der Inzidenzwert ist höher als in Deutschland. Allerdings steigen derzeit in Großbritannien die Zahlen nicht mehr so rasant wie hierzulande.

England geht seinen eigenen Weg. Während über Deutschland die vierte Corona-Welle hereinbricht und die Zahl der Neuinfektionen steil nach oben geht, scheint die Lage im Königreich vergleichsweise entspannt. Nachdem man im Juli den „Freedom Day“ gefeiert hatte, den Tag, an dem sämtliche, der Corona-Pandemie geschuldete Restriktionen des öffentlichen Lebens aufgehoben wurden, hat sich das Infektionsgeschehen nicht wie befürchtet dramatisch verschlechtert. Anders als in vielen europäischen Ländern wird in England nicht über eine Wiedereinführung von Lockdown-Maßnahmen debattiert. Das Königreich scheint um die vierte Welle herumgekommen zu sein.

Doch ist das wirklich so? Die psychologische Situation im Königreich ist vor allem deswegen entspannt, weil es zur Zeit keine dramatischen Corona-Entwicklungen gibt. Aber eine hohe Inzidenz gibt es im Land schon seit langem. Es ließe sich durchaus argumentieren, dass die vierte Welle England schon im Juli erreicht hat und seitdem auf hohem Niveau weiterschwappt, mal ansteigt und mal abebbt. Der bislang letzte Höchststand von 60.762 Fällen an Neuinfektionen wurde im Königreich am 15. Juli erreicht, damals meldete Deutschland gerade einmal etwas mehr als anderthalb Tausend Fälle täglich. Der „Freedom Day“ wurde dann am 19. Juli ausgerufen, und erstaunlicher Weise passierte nach dem Freiheitstag etwas Unerwartetes: Die Infektionszahlen fielen, anstatt zu steigen, obwohl die Komplettöffnung der Gesellschaft die Zahl der sozialen Kontakte deutlich erhöht hatte. Im August sanken die Fallzahlen auf ein Plateau von rund 26.000 täglichen Neuinfektionen. Die Regierung sah sich in ihrem Experiment bestätigt, dass eine Eindämmung von Corona allein durch den Impfschutz möglich ist anstatt durch gesellschaftliche Restriktionen.

Seit dem Ende der Schulferien gab es dann einen Schub an Neuinfektionen, weil Großbritannien erst spät damit angefangen hatte, die Altersgruppe der 12- bis 19-Jährigen zu impfen. Dabei konzentrierte sich das Infektionsgeschehen bis Mitte Oktober gerade bei den Teenagern. Aktuell ist man bei durchschnittlich rund 37.500 täglichen Neuinfektionen angelangt, wobei man im Vergleich zur Vorwoche einen sechsprozentigen Anstieg verzeichnete. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei etwas über 350 pro einhunderttausend Einwohnern. Das sind natürlich ganz andere und höhere Zahlen als in Deutschland, wo das Robert-Koch-Institut am Montagmorgen 23.607 Neuinfektionen meldete und die Inzidenz erstmals über 300 kletterte.

Doch auch wenn in Großbritannien auf hohem Niveau an Corona gelitten wird, ist die psychologische Dynamik in Deutschland eine ganz andere, weil sich hier die Zahlen explosionsartig zu entwickeln scheinen und die Zeichen auf Alarm stehen. Im Königreich dagegen hat man mit der vierten Welle schon seit einiger Zeit gelebt. „Wir sind nicht hinter Europa in dieser Welle, sondern die sind hinter uns“, meint Professor Paul Hunter von der Anglia University. „Wir sehen keinen Anstieg dieser Größenordnung wie in Europa, vor allem aufgrund der hohen Fallzahlen der letzten Monate, die Europa größtenteils nicht hatte.“

Die britische Regierung sieht zur Zeit keinen Anlass, über einen erneuten Lockdown nachzudenken. Denn obwohl die Fallzahlen hoch bleiben, bietet sich bei den Zahlen für die Krankenhauseinweisungen und Todesfälle ein anderes Bild. Die Hospitalisierungen pendelten sich seit Juli auf einem Plateau von etwas unter tausend Einweisungen täglich ein, wobei es manche Fluktuationen gab und die aktuelle Rate um 13,2 Prozent unter der der Vorwoche liegt. Auch bei den Todesfällen steigen die Zahlen nicht dramatisch. Sie liegen zur Zeit bei durchschnittlich 156 Covid-Opfern täglich, ebenfalls leicht fallend gegenüber der Vorwoche. Das bestärkt die Regierung darin, dass die Covid-Situation gemanaged werden kann.