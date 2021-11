Absagen wegen hoher Corona-Zahlen : Veranstalter warnen vor „Todesstoß“ für die Branche

Berlin Kontakte beschränken, Feste absagen - die aktuellen Diskussionen wecken in der Veranstaltungsbranche ungute Erinnerungen an den vergangenen Winter. Konzertveranstalter und Schausteller sind alarmiert.

Konzerte, Tagungen, Weihnachtsmärkte: Weitere Einschränkungen für Veranstaltungen könnten aus Branchensicht das Aus für viele beteiligte Unternehmen bedeuten. Der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft warnt vor einem „Todesstoß“ für die Branche. Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und aus Bundesländern, Veranstaltungen zu schließen, seien in keiner Weise nachvollziehbar. „Wir wären auch notfalls bereit, von unseren Besuchern die Vorlage eines aktuellen negativen Schnelltests zu verlangen, also ‚2G plus’ anzuwenden“, teilte Verbandspräsident Jens Michow der dpa mit.

„Wenn für Symbolpolitik die paar Weihnachtsmärkte geschlossen werden, müssen Überbrückungshilfen her.“ Die Familienbetriebe seien finanziell am Ende, schreibt Ritter in einem Brief an den SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. „Die Altersrückstellungen sind aufgebraucht, Lebensversicherungen gekündigt, die Konten leer beziehungsweise überzogen.“