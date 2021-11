Wohl kein Babyboom durch Corona : Zahl der Geburten bis August nur leicht gestiegen

Wiesbaden Das Statistische Bundesamt stellt jedoch eine Zunahme der Geburten von Geschwisterkindern fest. Inwiefern die Pandemie damit zu tun hat, ist noch unklar.

In Deutschland sind in diesem Jahr bis August mehr Kinder zur Welt gekommen als im Vorjahreszeitraum. Das Plus beträgt im Vergleich 2020 1,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden unter Berufung auf vorläufige Zahlen mitteilte. Rund 524.000 Kinder wurden demnach geboren. Ob sich in den Zahlen ein Corona-Effekt zeigt, sei angesichts des nur leichten Zuwachses schwer zu sagen, sagte die Demografie-Expertin im Statistischen Bundesamt, Olga Pötzsch.