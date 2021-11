Politbarometer : Corona-Pandemie beunruhigt die Bürger wieder sehr

Die Corona-Krise hat alle anderen Themen von der Top-Agenda verdrängt. Die Maßnahmen der Politik gehen den meisten nicht weit genug. Die Ergebnisse des Politbarometers im Überblick.

Die Menschen sehen auch vor allem den Bund in der Pflicht, wenn es um die Festlegung von Grundregeln für die Corona-Bekämpfung geht. Das sagen 70 Prozent, fast so viel wie vor einem halben Jahr (April: 68 Prozent). Für 25 Prozent (April: 28%) sollten bei den Corona-Regeln jeweils die Bundesländer den Rahmen vorgeben, wie es jetzt ab dem 25. November geplant ist. Dann nämlich läuft nach dem Willen des ampel-dominierten Bundestags die „epidemische Notlage von nationaler Tragweite“ aus.

Nach 62 Prozent bereits vor zwei Wochen plädieren jetzt 67 Prozent aller Befragten für eine deutschlandweite Anwendung der 2G-Regel etwa in Restaurants, Hotels oder bei Freizeit- und Kulturveranstaltungen. 32 Prozent der erwachsenen Deutschen sind gegen die republikweite Einführung von 2G, darunter 30 Prozent der Befragten im Westen, aber 43 Prozent derjenigen im Osten. Für eine 3G-Regel am Arbeitsplatz, wonach alle, die nicht geimpft oder genesen sind, täglich einen Corona-Test vorlegen müssen, kommt von 71 Prozent Zustimmung, darunter auch von 69 Prozent der Berufstätigen. 26 Prozent aller Befragten und 28 Prozent der Berufstätigen fänden eine 3G-Regel am Arbeitsplatz nicht gut.

Da mit Umfragen immer nur Stimmungen in der Bevölkerung zum Zeitpunkt der Befragung gemessen werden, sind Schlussfolgerungen auf eine mögliche Wahlentscheidung an einem weit entfernt liegenden Wahltag nicht zulässig. Aus diesem Grund veröffentlicht das Politbarometer die „Projektion“, bei der die in den aktuellen Untersuchungen gemessenen politischen Stimmungen auf ein Wahlergebnis für eine Bundestagswahl übertragen werden, falls diese am nächsten Sonntag stattfinden würde.Dieser errechneten Projektion liegen Erkenntnisse über die langfristige, sozial-strukturell begründete Stabilität im Wählerverhalten bei Bundestagswahlen zugrunde sowie Erkenntnisse über den theoretischen Ausgang einer Bundestagswahl unter „normalen“ Bedingungen, das heißt ohne die Überzeichnungen in der aktuell gemessenen politischen Stimmung. Neben strukturellen Faktoren werden zudem taktisches Verhalten sowie die fehlende Bekenntnisbereitschaft von Anhängern der Parteien an den Rändern des Parteienspektrums berücksichtigt.