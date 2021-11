Kandidaten-Aufstellung in der CDU : Neuanfang dringend gesucht

Mit Norbert Röttgen, Friedrich Merz und Helge Braun (v.li.) stehen drei Bewerber für die Nachfolge von Laschet als CDU-Chef in den Startblöcken. Foto: dpa/Michael Kappeler

Meinung Berlin Nun sind es also voraussichtlich erneut drei Männer, die um den CDU-Vorsitz ringen. Zwei davon haben zum Jahresauftakt schon einmal probiert, an die Spitze der Christdemokraten zu gelangen. Ein wirklicher Aufbruch ist das noch nicht.

Nun sind es also voraussichtlich erneut drei Männer, die um den CDU-Vorsitz ringen. Der geschäftsführende Kanzleramtsminister Helge Braun saß in der abgewählten Bundesregierung an entscheidender Stelle, Außenpolitiker Norbert Röttgen will die Partei modernisieren, scheiterte aber bereits beim letzten Mal deutlich.

Bleibt Friedrich Merz, der in der Partei am meisten polarisiert. Von den einen als konservatives Zugpferd gefeiert, wenden sich die liberalen Kräfte eher ab. Er tritt nun ein drittes Mal an. Die vergleichsweise jungen Gesichter der Partei, Gesundheitsminister Jens Spahn und Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann, wollten nicht. Eine weibliche Kandidatin hat sich nicht gefunden. Ein wirklicher Aufbruch ist das noch nicht.

Ein Neuanfang wäre eine Einigung hinter den Kulissen auf eine Person gewesen - so hatte es sich der scheidende Vorsitzende Armin Laschet vorgestellt. Er wollte seiner Partei einen erneut quälenden Wettbewerb ersparen.

Doch ein geräuschloser Übergang war trotz zahlreicher Gespräche und interner Diskussionen nicht möglich - die Partei ist zu zerstritten. Kaum ist der Wettbewerb entbrannt, zeigen sich auch schon erste Risse. So beklagt Röttgen etwa den „methodischen“ Fehler, dass Merz mit einem „Team Vorsitzender“ antrete. Schließlich seien alle Bewerber das „Team CDU“. Team?

Wer auch immer in der Partei künftig das Sagen haben wird: Er wird hart arbeiten und werben müssen, die Lager, die sich unzweifelhaft gebildet haben, zusammenführen. Das wird nur einem Vorsitzenden gelingen, der sich für nichts zu schade ist in der Parteiarbeit. Die CDU giert nach Programmatik und Erneuerung - auch in der Parteizentrale selbst. Die Fehler aus dem Wahlkampf gilt es aufzuarbeiten. Und es gilt, sich mit der CSU, vor allem mit ihrem Vorsitzenden Markus Söder auszusöhnen. So schwer es auch fallen mag. Söder war für Armin Laschet im Wahlkampf ein Hemmnis. Richtig - die Kandidatenkür war aber auch von CDU-Seite aus ein Desaster, die Verantwortung für Verletzungen liegen auf beiden Seiten.

Auch muss die Partei moderner werden. Das Thema Frauen zum Beispiel ist derzeit ein schwieriges. Allerdings - und dass muss man den Frauen in der Partei vorhalten - nützt es nichts, ein Frauendefizit zu beklagen, wenn dann keine ihren Hut in den Ring wirft für den einen Platz an der Spitze der Partei. Der Posten einer „Vizegeneralsekretärin“ jedoch, den Bewerber Merz mit der bislang bundesweit unbekannten Christina Stumpp besetzen will und den es bislang zu Recht nicht gab, wirkt wie ein Alibiposten. Eine Führungsposition, ein Agieren auf Augenhöhe, ist diese Aufgabe jedenfalls nicht.

Für jeden neuen CDU-Chef sollte auch die Frage der Kanzlerkandidatur 2025 erstmal weit entfernt sein. Jetzt gilt es, effiziente Oppositionsarbeit zu organisieren. Die Ampel-Parteien werden aller Wahrscheinlichkeit nach genug Angriffsfläche im Laufe der Legislatur bieten. Persönliche Befindlichkeiten haben da keinen Platz. Davon gab es in der Union auch wahrlich genug.

(mün)