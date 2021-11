Brandenburger Politikerin : Kreisverband verhindert Kandidatur von Sabine Buder für CDU-Parteivorsitz

Potsdam Die Brandenburger CDU-Politikerin Sabine Buder ist einem Medienbericht zufolge von ihrem Kreisverband nicht als Kandidatin für das Rennen um den Bundesvorsitz nominiert worden.

Wie der RBB berichtete, lehnte der CDU-Kreisverband Märkisch-Oderland Buders Antrag am Dienstagabend ab. Die 37-jährige Tierärztin hatte kurz vor dem Ende der Bewerbungsfrist für den CDU-Bundesvorstand am Mittwoch ihren Hut in den Ring geworfen.

„Ich bin bereit, meinen Beitrag zur Erneuerung der Partei zu leisten“, hatte die vierfache Mutter aus Biesenthal in Brandenburg dem ARD-Politikmagazin „Report München“ vor der Entscheidung des Kreisverbands am Dienstag gesagt. Ihre Bewerbung „soll auch ein Signal an junge Frauen sein, mutig zu sein, Verantwortung zu übernehmen“, sagte die Tierärztin weiter. Bei der Bundestagswahl im September hatte Buder zwar knapp das Direktmandat im Wahlkreis Märkisch-Oderland-Barnim 2 verpasst, aber mit 23,4 Prozent das beste Erststimmen-Ergebnis in Brandenburg erzielt.