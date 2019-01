Zwei Tage nach Attacke: AfD-Politiker Magnitz entlässt sich selbst aus Krankenhaus

Bremen Der Bremer Landeschef war am Montag von drei Unbekannten hinterhältig angegriffen worden. Er erlitt Kopfverletzungen. Die Darstellung der AfD zum Tathergang erweisen sich als falsch.

Zwei Tage nach der Attacke auf den Bremer AfD-Landeschef und Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz hat dieser das Krankenhaus verlassen. Er habe sich am Mittwoch auf eigenen Wunsch entlassen, sagte der stellvertretende Bremer AfD-Vorsitzende Thomas Jürgewitz. Die Bremer Polizei schaltete inzwischen ein Hinweisportal frei, auf rund um die Tatzeit entstandene Fotos und Videos von der Gegend des Geschehens hochgeladen werden können.

Magnitz war am frühen Montagabend in Bremen von drei Unbekannten auf einer Straße attackiert und verletzt worden. Den Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge näherten sie sich dem 66-Jährigen von hinten, einer schlug ihn nieder. Magnitz fiel hin und erlitt eine blutende Verletzung am Kopf. Die Beamten gehen von einer politisch motivierten Tat aus, der Staatsschutz ermittelt.