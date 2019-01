Starke-Familien-Gesetz: Gut verkauft - Ministerin Giffey beweist viel PR-Talent

Meinung Berlin Die Große Koalition hat das Starke-Familien-Gesetz beschlossen. Es ist der Verdienst von Familienministerin Franziska Giffey.

Familienministerin Franziska Giffey ist ein Aktivposten für die SPD in der Bundesregierung. Die frühere Bürgermeisterin des Problembezirks Berlin-Neukölln wirkt authentisch – und sie kennt die Nöte einkommensschwacher Familien aus eigener Vor-Ort-Erfahrung. Bei der Wahl der Titel für ihre Gesetzesinitiativen beweist Giffey zudem viel PR-Talent. Nach dem „Gute-Kita-Gesetz“ bringt Giffey jetzt das „Starke-Familien-Gesetz“ auf den Weg. Es enthält - bei aller berechtigten Kritik an den Details - viele gute Ansätze zur Verbesserung der Lage von Kindern aus ärmeren Familien. Giffey orientiert sich am Machbaren, was die schnelle Hilfe für betroffene Kinder erst ermöglicht. Statt kaum umsetzbare und unfinanzierbare Wolkenkuckucksheime zu errichten, wie etwa eine neue Kindergrundsicherung, die den kompletten Umbau des Sozial- und Steuersystems erforderte.