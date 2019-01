Grünen-Klausur: Sonnenblumen für den Osten

Frankfurt/Oder Die Grünen werben vor den Wahlen in Europa und Ostdeutschland „für eine neue Gemeinsamkeit in Deutschland“.

Jetzt also auf in den Wahlkampf mit Sonnenblumen auch für Ostdeutschland. Die Klausur in Frankfurt/Oder in Brandenburg, Wahlheimat der Grünen-Co-Vorsitzenden Baerbock, soll die Basis für Wahlerfolge bilden. In einer Phase, in der Populisten die Spaltung betrieben, werben die Grünen „für eine neue Gemeinsamkeit in Deutschland“. Sie wollen im Wahlkampf „reden über Lebensleistungen, die in der DDR genauso wie in der alten BRD erbracht wurden“. Ihren „Arbeitsauftrag“ der Gemeinsamkeit wollen die Grünen tragen „bis in den letzten Winkel der Republik, egal ob West oder Ost“.