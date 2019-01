Designierter CSU-Chef: Söder gibt Seehofer Jobgarantie als Innenminister

Berlin Nach dem schlechten Abschneiden der CSU bei der Landtagswahl im vergangenen Herbst gibt Seehofer den Parteivorsitz ab. Sein designierter Nachfolger Markus Söder gibt ihm aber Rückendeckung für das Ministeramt.

Nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl im vergangenen Herbst übergibt er den Posten aber in Kürze an den bayerischen Ministerpräsidenten Söder. Seehofer steht auch in Berlin immer wieder in der Kritik.