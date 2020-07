Abgeordnete in Berlin : Revolte in AfD-Fraktion gegen Vorsitzenden Pazderski

Berlin Mehrere Abgeordnete der Fraktion beklagen sich in einem Schreiben über den Führungsstil ihres Vorsitzenden Georg Pazderski. Es herrsche mittlerweile ein „Klima des Misstrauens“ heißt es unteranderem darin.

In der Berliner AfD-Fraktion begehren 9 von 22 Abgeordneten gegen ihren Vorsitzenden Georg Pazderski und andere Mitglieder der Führungsriege auf. „In der Fraktion herrscht mittlerweile ein Klima des Misstrauens und der Destruktivität, welche jede sachliche Arbeit behindert und unsere Zusammenarbeit nachhaltig beschädigt“, heißt es in einem Schreiben der Politiker an ihre Fraktionskollegen.

2016 war die AfD als fünftstärkste Partei mit 14,2 Prozent erstmals in das Berliner Abgeordnetenhaus eingezogen. Zu Wochenbeginn kündigte Pazderski an, dass er 2021 wie schon 2016 AfD-Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl werden will. Pazderski ist ein erklärter Gegner des inzwischen offiziell aufgelösten rechtsnationalen AfD-„Flügels“ um Björn Höcke und Andreas Kalbitz. Er verortet die Partei im konservativ-bürgerlichen Spektrum und strebt mittelfristig eine Regierungsbeteiligung an.