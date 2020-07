CSU-Landesgruppenchef : Dobrindt will bei K-Frage auch Kompetenz und Zustimmung einfließen lassen

Berlin Bei der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union sollten nach Ansicht von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt auch persönliche Zustimmungswerte eine wichtige Rolle spielen.

Söder hatte am Wochenende im „Tagesspiegel“ erklärt, der künftige Unions-Kanzlerkandidat müsse sich in der Corona-Krise bewiesen haben. Am Montag machte er in München erneut deutlich: „Mein Platz ist immer in Bayern.“ Der Wirtschaftsexperte Merz sagte am Dienstag im Deutschlandfunk: „Kanzler kann werden, wer Krise kann und wer Erfahrung in der Politik hat.“