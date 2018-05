Vor US-Botschaftsverlegung in Israel: Al-Qaida-Chef ruft zum Dschihad auf

Washington/Tel Aviv Rund fünf Monate nach der umstrittenen Ankündigung von Donald Trump wird am Montag die US-Botschaft in Jerusalem eröffnet. Unmittelbar davor rief Al-Qaida-Chef Aiman al-Sawahiri Muslime zum Dschihad gegen die USA auf.

Die Entscheidung der USA, ihre Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, habe gezeigt, dass Verhandlungen und "Beschwichtigungen" den Palästinensern nichts gebracht hätten, sagte Sawahiri am Sonntag laut dem auf die Überwachung islamistischer Internetseiten spezialisierten US-Unternehmen Site in einer Video-Botschaft mit dem Titel "Tel Aviv ist auch ein Land der Muslime".

Massive Proteste erwartet

An der Einweihung des US-Botschaftsgebäudes in Jerusalem, welches bislang ein US-Konsulatsgebäude war, nimmt eine Delegation des Weißen Hauses teil, zu der Trumps Tochter und Beraterin Ivanka und ihr Ehemann Jared Kushner zählen . Auch US-Vizeaußenminister John Sullivan und US-Finanzminister Steven Mnuchin nehmen an der Eröffnungszeremonie teil.

70. Jahrestag der Staatsgründung Israels

Heikel ist auch das Datum der Botschaftseröffnung: Israel feiert am Montag den 70. Jahrestag seiner Staatsgründung. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte bei einem Empfang der US-Delegation am Sonntagabend, Jerusalem sei in den vergangenen 3000 Jahren die Hauptstadt des jüdischen Volks gewesen und sei seit 70 Jahren die des Staates Israel. "Es wird für immer unsere Hauptstadt bleiben", bekräftigte Netanjahu. Sullivan sagte, die US-Botschaft in Jerusalem sei "eine lange überfällige Anerkennung der Realität".