Donald Trump und Mike Pence reisen nicht zur Botschaftseröffnung nach Jerusalem

Zeremonie in Jerusalem

Washington Das Weiße Haus hat eine Liste mit den Teilnehmern veröffentlicht, die bei der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem dabei sind. Trump und sein Vize Pence sind es nicht. Stattdessen schickt der US-Präsident seine Tochter Ivanka dorthin.

US-Präsident Donald Trump und sein Vize Mike Pence werden nächste Woche nicht an der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem teilnehmen. Das Weiße Haus teilte am Montag mit, Trump werde eine hochrangige Delegation zu der Zeremonie entsenden, mit der die USA Jerusalem formal als israelische Hauptstadt anerkennen.