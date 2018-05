Messerattacke in Paris: Anti-Terror-Ermittlungen eingeleitet

Paris In Paris hat ein Mann auf fünf Passanten eingestochen, ein Mensch starb, vier wurden verletzt. Die Polizei tötete den Angreifer. Macron sieht einen „Terroristen“ am Werk, Anti-Terror-Staatsanwälte ermitteln.

Nach einer tödlichen Messerattacke in Paris prüfen Ermittler einen möglichen terroristischen Hintergrund. Dies teilte der zuständige Staatsanwalt François Molins mit. Vorher hatte ein Mann mit einem Messer in einem belebten Viertel nahe der Opéra Garnier nach Behördenangaben einen Menschen erstochen und vier weitere verletzt. Die Polizei tötete den mutmaßlichen Angreifer. Staatspräsident Emmanuel Macron nannte den Verdächtigen einen „Terroristen“ und sagte Extremisten den Kampf an. Zu der Messerattacke hat sich die Terrormiliz Islamischer Staat bekannt.

Die Bluttat ereignete sich am Samstagabend gegen 21 Uhr (auf der Rue Monsigny im zweiten Arrondissement der französischen Hauptstadt. In der Gegend gibt es etliche Kneipen und Theater, viele Nachtschwärmer waren unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, stach der Angreifer dort auf fünf Passanten ein. Neben dem Todesopfer gab es demnach zwei Schwerverletzte, zwei weitere wurden leicht verletzt.

Barbesucher und Operngänger berichteten von chaotischen Szenen rund um den Tatort. Eine Augenzeugin sagte dem TV-Sender BFM in einem Restaurant, eine junge Frau sei am Eingang gestanden, als „ein Mann kam und sie mit einem Messer attackierte.“ Ein Freund sei ihr zu Hilfe gekommen, woraufhin der Angreifer weggelaufen sei. Dabei habe er „auf alle Türen, auf alle Läden eingeschlagen.“ Als er die Straße gewechselt habe, sei jeder davongerannt, sagte die Zeugin.

Über ihr Sprachrohr Amak erklärte der IS, einer seiner „Soldaten“ habe die Messerattacke verübt. Der mutmaßliche Täter sei dem Aufruf der Terrormiliz an Anhänger gefolgt, Mitglieder der US-geführten Militärkoalition gegen den IS anzugreifen. Frankreich beteiligt sich seit 2014 an dem Anti-IS-Bündnis im Irak und in Syrien. Beweise für die Behauptung lieferte die Amak-Mitteilung vom späten Samstagabend nicht. Details zu der Identität des mutmaßlichen Angreifers wurden auch nicht genannt.