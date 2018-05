Indonesien: Selbstmordattentäter attackieren christliche Kirchen

Surabaya Im größten muslimischen Land der Welt sprengt sich eine ganze Familie inmitten von Christen in die Luft. Die jüngste Angreiferin war neun. Insgesamt sterben 13 Menschen in Indonesien.

Eine Familie von Selbstmordattentätern hat am Sonntag in Indonesien die schwersten Anschläge auf die christliche Minderheit in dem bevölkerungsreichsten islamischen Land seit 18 Jahren verübt. Die beiden Eltern und ihre Kinder zwischen neun und 18 Jahren zündeten ihre Sprengsätze bei Gottesdiensten in drei Kirchen der zweitgrößten Stadt Surabaya. Sie rissen mindestens sieben Menschen mit in den Tod und verletzten 41 weitere, wie die Polizei mitteilte.