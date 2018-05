Avi Primor: "Donald Trump könnte den Nahostkonflikt beenden"

Der frühere israelische Botschafter in Deutschland über die Entwicklungen in seinem Heimatland und die Macht des US-Präsidenten.

Primor In Wirklichkeit können nur die Amerikaner den Frieden durchsetzen - weil wir von den Amerikanern in allen Bereichen abhängig sind. Was sich der amtierende US-Präsident derzeit wünscht, weiß niemand. Vermutlich weiß er es selber nicht. Aber sollte Donald Trump sich dafür entscheiden, Frieden in Israel, sagen wir, zu erzwingen, dann würden weder die Palästinenser, die sowieso sehr schwach sind, noch die Israelis Widerstand leisten. Sie könnten es auch gar nicht. Trump müsste seinen Wunsch nur glaubhaft rüberbringen. Das ist seinen Vorgängern bisher nicht gelungen.