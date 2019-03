Machtkampf in Venezuela: Guaidó-Anhänger übernehmen diplomatische Vertretungen in den USA

Washington/Caracas Gesandte von Venezuelas selbsternanntem Übergangspräsidenten Juan Guaidó haben die Kontrolle über drei diplomatische Vertretungen in den USA übernommen. Venezuelas Außenminister will auf die „illegale Besetzung“ reagieren.

Im Machtkampf zwischen der Regierung und der Opposition in Venezuela will der selbsternannte Interimspräsident Juan Guaidó jetzt die Botschaften und Konsulate im Ausland unter seine Kontrolle bringen. Vertraute des Oppositionsführers übernahmen am Montag zwei Niederlassungen des Militärattachés in der US-Hauptstadt Washington und das Konsulat in New York. „Das ist Teil unserer Kampagne zum Schutz der Vermögenswerte der Republik“, sagte der von Guaidó ernannte Botschafter in den USA, Carlos Vecchio.