Hoffnung der US-Demokraten: Joe Biden verspricht sich – und seine Anhänger rasten aus

Washington Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden hat mit einem Versprecher Hoffnungen bei seinen Anhängern auf seine Kandidatur für die Demokraten bei der Präsidentschaftswahl 2020 geschürt.

„Ich habe die progressivste Bilanz von allen, die kandidieren für die ...“, sagte der Politiker der Demokraten am Samstagabend (Ortszeit) in Dover in seinem Heimatstaat Delaware. Als Jubel aufbrandete, hielt er inne und korrigierte sich: „Von allen, die kandidieren würden.“ Während seine Anhänger sich bei dem Abendessen von ihren Stühlen erhoben und applaudierten, bekreuzigte sich der 76-Jährige.