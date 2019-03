Außenminister Mevlüt Cavusoglu: Türkei macht EU-Politiker für Terrorakt in Neuseeland mitverantwortlich

Istanbul/Brüssel 49 Menschen wurden bei Terrorangriffen auf Moscheen in Neuseeland getötet. Am Mittag hat der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu der EU für die blutigen Attacken eine Teilschuld zugewiesen.

Am Randes eines Treffens mit EU-Vertretern in Brüssel sagte er am Freitag, „für diesen Terroranschlag“ seien nicht nur die Täter selbst verantwortlich, sondern auch „verantwortungslose Politiker, die Fremdenfeindlichkeit, islamophobe Neigungen und hasserfüllte Rhetorik gegen Muslime“ schürten. Cavusoglu wandte sich vor allem an die EU und die europäischen Länder und mahnte, dass „Angriffe auf Muslime und unsere Religion sowie hasserfüllte Sprache“ nicht unter die Meinungsfreiheit fallen dürften.