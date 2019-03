Trump will jüdische Wähler von Demokraten weglocken: Der US-Präsident ruft den "Jexodus" aus

Trump will jüdische Wähler von Demokraten weglocken

Washington Der US-Präsident hat eine neue Wählergruppe im Visier: Donald Trump setzt beim Kampf um Stimmen auf eine politische Splittergruppe, die um Juden wirbt.

In einem Tweet machte Trump am Freitag seine 59 Millionen Follower auf die "Jexodus"-Gruppe aufmerksam. Sie will jüdische Wähler, die traditionell meist demokratische Kandidaten unterstützen, auf die Seite der Republikaner holen.