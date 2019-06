Konflikt spitzt sich zu : USA werfen Iran nach Drohnen-Abschuss Angriff vor

Washington Der Abschuss einer US-Drohne durch den Iran war laut US-Militär ein „nicht provozierter Angriff“ in internationalem Luftraum. Das erklärte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando der US-Streitkräfte am Donnerstag.

Die Revolutionsgarde hatte angegeben, die Drohne sei am Donnerstagmorgen abgeschossen worden, als sie in der südlichen Provinz Hormosgan in den iranischen Luftraum eingedrungen sei. Dort habe sie in der Nähe des Bezirks Kuhmobarak Daten gesammelt. Kuhmobarak liegt etwa 1200 Kilometer südöstlich von Teheran nahe der strategisch wichtigen Straße von Hormus, die den Golf von Oman mit dem Persichen Golf verbindet.