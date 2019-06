Rennen um Premierminister-Amt : Johnson bleibt Favorit - Stewart raus

Boris Johnson, Ex-Außenminister, verlässt sein Haus in Südlondon. Foto: dpa/Dominic Lipinski

London 143 von 313 Stimmen hat der ehemalige Londoner Bürgermeister und Außenminister im dritten Wahlgang erhalten. Johnson werden Umfragen zufolge die größten Chancen auf die Nachfolge Mays ausgerechnet. Rory Stewart schied mit 27 Stimmen aus.

Im Rennen um das Amt des konservativen Parteichefs und künftigen Premierministers hat Boris Johnson seinen Vorsprung erneut ausgebaut. Der ehemalige Londoner Bürgermeister und Außenminister erhielt am Mittwoch 143 der 313 Stimmen aus der Tory-Fraktion.

Die Zahl der Bewerber soll in zwei weiteren Wahlgängen am Donnerstag auf zwei reduziert werden. In einer Stichwahl haben dann die etwa 160.000 Parteimitglieder das letzte Wort. Johnson gilt dafür bereits als gesetzt. Fraglich ist, wer gegen ihn antreten soll.