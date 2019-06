Keep America dirty : Trump pfeift auf Obamas Plan für saubere Energie

Washington Anstatt sauberer Energie gibt es in den USA zukünftig mehr „schmutzige“: US-Präsident Trump hat den „Clean Power Plan“ von seinem Vorgänger aufgehoben, alte Kohlekraftwerke können länger betrieben werden – es sollen sogar neue gebaut werden.

In den USA werden durch eine energie- und umweltpolitische Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump alte Kohlekraftwerke länger am Netz bleiben.

Trump löst damit ein Wahlkampfversprechen ein. Die US-Kohleindustrie hatte zuletzt mit der Konkurrenz billigerer Gaskraftwerke und erneuerbarer Energien zu kämpfen. Viele Kohlekraftwerke wurden abgeschaltet, weil sie unrentabel wurden. Obamas Auflagen zielten auf eine Reduzierung klimaschädliche Emissionen ab, was viele Kraftwerkbetreiber unter Druck setzte, ihren Schadstoffausstoß zu reduzieren. Wheeler sagte, mit dem neuen Energieplan werde der Bau neuer Kohlekraftwerke wieder für Investoren interessant. Er erwarte, dass sie wieder Geld in diese Technologie steckten.

Der Staat New York wird gegen den neuen Energieplan klagen. Justizministerin Letitia James kündigte das per Twitter an. Trumps Umweltpolitik werde katastrophale Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit der Nation haben, schrieb sie unter dem Hashtag „#DirtyPower rule“. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses und einflussreichste Demokratin in Washington, Nancy Pelosi, bezeichnete Trumps Energiepolitik als ein „atemberaubendes Werbegeschenk für die großen Verschmutzer“. Klimawandel sei die „existenzielle Bedrohung unserer Zeit“. Trump und seine Regierung ignorierten wissenschaftliche Studien und gäben Interessensvertretern nach.