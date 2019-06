„Unbürokratische Hilfe“ : Vereinte Nationen loben Merkels Flüchtlingspolitik

Berlin Erstmals waren 2018 weltweit mehr als 70 Millionen Menschen auf der Flucht. Der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge lobt jetzt ausdrücklich Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin habe in der Flüchtlingsfrage mutig und unbürokratisch gehandelt.

„Wenn Sie Rohingya sind, dann ist es in Myanmar für Sie gefährlich. Wenn Sie im Südsudan leben, ist es dort für Sie gefährlich. Wenn Sie in Libyen leben, ist es eben dort gefährlich oder in Salvador, wenn Sie von einer Gang bedroht werden“, sagte UN-Kommissar Grandi bei der Vorstellung des UN-Flüchtlingsberichtes „Globale Trends“ am Mittwoch in Berlin. „Es ist sehr gefährlich, an vielen Orten auf dieser Erde – leider“, so Grandi.