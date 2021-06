Weißes Haus wendet sich an russische Regierung : Cyberangriff auf US-Tochter von JBS mutmaßlich von Russland aus geführt

Die Arbeit in einem Gebäude der US-Tochter der Fleischkonzerns JBS in Greeley, Colorado, liegt nach einem Cyberangriff vorerst still. Foto: AFP/Chet Strange

Washington Die US-Tochter des Fleischkonzerns JBS ist Opfer eine Cyberattacke geworden. Hinter dem Angriff soll eine kriminelle Organisation mit Sitz in Russland stehen. Das Weiße Haus hat Kontakt zur russischen Regierung aufgenommen.

Der Cyberangriff auf die US-Tochter des weltgrößten Fleischkonzerns JBS ist nach Erkenntnissen der Firma mutmaßlich von Russland aus geführt worden. Die JBS-Tochterfirma habe der US-Regierung die Information übermittelt, dass eine „wahrscheinlich in Russland ansässige“ kriminelle Organisation für die Attacke verantwortlich sei, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit. Demnach verknüpften die Cyberkriminellen ihre Attacke mit einer Lösegeldforderung.

Der am Sonntag festgestellte Hackerangriff beeinträchtigte die Geschäfte von JBS USA in Nordamerika und Australien. In Australien mussten tausende Beschäftigte nach Hause geschickt werden. Andre Nogueira, US-Chef des Konzerns, teilte am Dienstag mit, der Großteil der Werke in den USA werde bis Mittwoch wieder den Betrieb aufnehmen.