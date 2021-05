Protest : Greenpeace trägt 1500 gestohlene Autoschlüssel auf Zugspitze

Hamburg Greenpeace-Aktivisten haben eigenen Angaben zufolge rund 1500 Autoschlüssel von nagelneuen Volkswagen auf die Zugspitze gebracht. Die Schlüssel hatten die Umweltschützer am Mittwoch im Verladehafen in Emden aus für den Export bereitstehenden Autos entwendet.

Mit der Aktion wolle Greenpeace für mehr Klimaschutz und einen schnellen Verbrenner-Ausstieg von Volkswagen demonstrieren, teilte die Organisation am Freitag in Hamburg mit.

Außerdem hat Greenpeace direkt im Anschluss die nächste große Protestaktion angekündigt: Am Samstag wird in mehr als 30 Städten wie Hamburg, München und Düsseldorf vor Supermarkt-Filialen dagegen protestiert, dass die „Edeka“-Gruppe weiterhin Fleisch aus tierschutzwidriger Haltung verkaufen will. Plakate im Stil von Warnhinweisen auf Zigarettenpackungen sollen die Folgen der Billigfleisch-Produktion für Tiere, Artenvielfalt und Klima zeigen, wie Greenpeace am Freitag in Hamburg mitteilte.