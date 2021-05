Nach neuen NSA-Enthüllungen : FDP fordert Abkommen über Spionage-Verzicht

Berlin Der dänische Geheimdienst hatte die NSA darin unterstützt, europäische Spitzenpolitiker abzuhören, darunter Angela Merkel. FDP und Linke kritsieren die Geheimdienst-Praktiken. Die aktuelle dänische Regierung distanziert sich von der Abhöraktion.

Nach Bekanntwerden neuer Details über das Ausmaß von Lauschangriffen durch Geheimdienste befreundeter Staaten auf deutsche Spitzenpolitiker fordert die Opposition dringende Konsequenzen. „Ein solches Verhalten darf es unter westlichen Partnern und insbesondere unter EU-Mitgliedsstaaten nicht geben“, sagte der FDP-Innenexperte Benjamin Strasser am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Angesichts der offenkundigen Zusammenarbeit der USA und Dänemarks müsse sich die Bundesregierung nun für ein „verbindliches No-Spy-Abkommen zwischen der Europäischen Union und den USA einsetzen“.

Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow lenkte den Blick auf die deutschen Geheimdienste, die wie auch der dänische Dienst am Austausch von Daten und Technik mit anderen Ländern beteiligt seien – etwa der Bundesnachrichtendienst. Mit Blick auf die neuen Enthüllungen sagte sie zu AFP: „Wenn sich die Bundesregierung darüber empören will, müsste sie sich parallel ernsthaft darum bemühen, die eigenen Geheimdienste unter Kontrolle zu bekommen.“

In dem von der FDP geforderten No-Spy-Abkommen würden sich die Geheimdienste der verbündeten Länder dazu verpflichten, auf das Abhören von Politikern der Partnerstaaten zu verzichten. Bereits vor acht Jahren – nach Bekanntwerden der so genannten NSA-Affäre – hatte sich die Bundesregierung in den USA für ein solches Abkommen eingesetzt, allerdings ohne Erfolg.