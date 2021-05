Staat lockert Familienpolitik : Künftig bis zu drei Kinder in China erlaubt

Anwohner bringen ihre Kinder zum Spielen auf ein Gelände in der Nähe eines kommerziellen Bürogebäudes in Peking. Foto: dpa/Andy Wong

Peking Die chinesische Regierung erlaubt Familien künftig, drei Kinder zu bekommen. Die kommunistische Regierung will eigenen Angaben zufolge angesichts einer alternden Gesellschaft die Geburtenpolitik optimieren.

China lockert seine Familienpolitik und erlaubt Paaren künftig drei Kinder. Vor dem Hintergrund des unerwartet massiven Geburtenrückgangs und der schnellen Überalterung der chinesischen Gesellschaft beschloss das Politbüro der Kommunistischen Partei am Montag auf einer Sitzung in Peking, dass eine solche „Optimierung der Geburtenpolitik“ helfen soll, die Bevölkerungsstruktur zu verbessern und auf die Überalterung zu reagieren. Das berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua.

In den vergangenen zehn Jahren ist Chinas Bevölkerung nur noch um jährlich 0,53 Prozent auf 1,41178 Milliarden Menschen gewachsen – so langsam wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die seit 1979 geltende Ein-Kind-Politik war 2015 aufgehoben worden und durch eine Zwei-Kind-Politik ersetzt worden. Die Wende hatte aber nur 2016 zu einem leichten Anstieg der Geburten geführt. Seither ist die Zahl jedes Jahr gefallen. Ab wann die Erlaubnis für eine „Drei-Kinder-Familie“ gelten soll, blieb zunächst noch offen.

Die Entscheidung der chinesischen Regierung hatte unweigerlich Einfluss auf den Finanzmarkt. In der Hoffnung auf einen Babyboom in China steigen Anleger bei Werten rund um künstliche Befruchtung, Geburtshilfe und Baby-Produkte ein. Aktien in diesen Bereichen stiegen am Montag um bis zu 35 Prozent.