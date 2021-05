Vorwürfe der Zusammenarbeit mit der NSA : Dänische Regierung nennt Abhören enger Verbündeter „inakzeptabel“

Kopenhagen/Berlin Hat Dänemark dem US-Geheimdienst NSA beim Abhören auch deutscher Spitzenpolitiker wie Angela Merkel geholfen? Medien berichten dies. Die Regierungen in Kopenhagen und Berlin halten sich bedeckt. Sie äußern sich nur grundsätzlich.

Nach Berichten über dänische Unterstützung beim Belauschen von Kanzlerin Angela Merkel und anderen hochrangigen Politikern durch den US-Geheimdienst NSA hat sich die Regierung in Kopenhagen von dieser Abhörpraxis distanziert. Die jetzige Regierung sei derselben Ansicht, wie sie der frühere Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen bereits 2013 und 2014 geäußert habe, teilte am Montag Verteidigungsministerin Trine Bramsen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. „Systematisches Abhören enger Verbündeter ist inakzeptabel.“ In Berlin sagte Regierungssprecher Steffen Seibert: „Ihrer grundsätzlichen Bewertung schließen wir uns an.“