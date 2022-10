Verbündet mit Russland : Belarussischer Minister schließt aktive Kriegsteilnahme aus

Tallinn Belarus hat mit der Ankündigung von Machthaber Lukaschenko für Aufsehen gesorgt, das Land werde Tausende russische Soldaten aufnehmen. Nun macht der Verteidigungsminister eine wichtige Einschränkung.

Der belarussische Verteidigungsminister Viktor Chrenin hat eine aktive Teilnahme seines Landes an Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgeschlossen. „Wir wollen nicht gegen Litauer kämpfen, oder Polen, oder Ukrainer“, sagte er in einer Videobotschaft am Montag. Seine Äußerungen folgten auf eine Ankündigung des autoritären Präsidenten Alexander Lukaschenko, dass Belarus Tausende russische Soldaten aufnehmen werde.