Tankstellen mit Engpässen : In Frankreich wird das Benzin knapp – drohen Proteste?

Autofahrer stehen in Lille an einer Tankstelle Schlange, um Benzin zu kaufen. Foto: dpa/Michel Spingler

Paris Ein Streik an fünf Raffinerien führt zu langen Schlangen an den Tankstellen. Es gibt Reserven für die kritische Infrastruktur. Drohen jetzt erneut Demonstrationen?

Vor der Raffinerie Gonfreville in der Normandie flattern die roten Fahnen der Gewerkschaft CGT. Ebenso wie vor vier anderen Raffinerien der Konzerne Total Energies und Esso-Exxon Mobil, die seit Ende September bestreikt werden. Ergebnis: Rund 30 Prozent der Tankstellen hatten am Montag nicht genug Benzin. Stundenlang standen genervte Autofahrerinnen und Autofahrer an, um ihre Fahrzeuge zu betanken.

Die Ölkonzerne, die durch den Ukraine-Krieg gigantische Gewinne erzielen, sollten ihren Angestellten davon etwas abgeben, lautet die Forderung der CGT. Die meisten Französinnen und Franzosen unterstützen dieses Anliegen, das auch von Abgeordneten der Regierungsmehrheit als „legitim“ bezeichnet wird.

Immerhin gibt Total seine Gewinne bereits in Form von niedrigeren Benzinpreisen an seine Kundinnen und Kunden weiter: Seit September gilt ein Preisnachlass von 20 Cent pro Liter. Zusätzlich zum Tankrabatt von 30 Cent pro Liter, den die Regierung finanziert, ergibt das deutlich billigeres Benzin als in Deutschland. Kein Wunder also, dass Autofahrerinnen und Autofahrer in den vergangenen Wochen in Scharen über die Grenze nach Frankreich kamen, um zu tanken.

Nun fordert die CGT von Total zehn Prozent mehr Gehalt – sieben Prozent als Inflationsausgleich und drei Prozent für die erzielten Supergewinne. Im ersten Halbjahr 2022 hatte sich der Gewinn des Konzerns von 5,5 Milliarden Euro im Vorjahr auf 10,6 Milliarden Euro praktisch verdoppelt. Total-Chef Patrick Pouyanné, der sich bisher nicht zu der Krise äußerte, genehmigte sich im vergangenen Jahr eine Gehaltserhöhung von 50 Prozent auf rund sechs Millionen Euro.

Ursprünglich umfasste der Forderungskatalog der CGT neben Gehaltserhöhungen auch Neueinstellungen und einen Investitionsplan. Doch im jüngsten Gesprächsangebot, das die kommunistisch geprägte Gewerkschaft am Wochenende an die Total-Geschäftsführung formulierte, ist davon nicht mehr die Rede. Die beiden Punkte sollen zu einem späteren Zeitpunkt verhandelt werden. Total bot inzwischen an, die für November geplanten Gehaltsverhandlungen auf Oktober vorzuziehen – allerdings nur, wenn die Blockade der Raffinerien vorher beendet wird. Die CGT versicherte ihrerseits, dass sie den Ausstand noch lange weiterführen könne.

Info In Ungarn ist Benzin am günstigsten Schlangen in Frankreich. ⇥Foto: dpa Foto: dpa/Michel Spingler Benzin In Ungarn kostete der Liter Super 95 am 3. Oktober 1,20 Euro, in Frankreich 1,57 Euro und in Deutschland 1,94 Euro. Diesel Auf Malta gab es den Liter Diesel für 1,21, in Frankreich für 1,70, in Deutschland für 2,02 Euro.

Die Regierung ist sich der Gefahr bewusst, die von dem Streik ausgeht. Entzündete sich doch schon einmal eine große Protestbewegung an den Zapfsäulen: 2018, als die Benzinsteuer erhöht werden sollte, gingen wochenlang Zehntausende Gelbwesten auf die Straße, um zu zeigen, wie wenig auf die Bedürfnisse der Landbevölkerung Rücksicht genommen wird. Ihre Rhetorik, dass die Regierung sich nicht um die Sorgen unterer Einkommensklassen kümmere, könnte nun wieder verfangen. Vor allem, weil Präsident Emmanuel Macron eine Übergewinnsteuer für Unternehmen wie Total ablehnt.

Macron appellierte am Freitag beim EU-Gipfel in Prag an seine Landsleute, keine Panikkäufe zu machen. Schon am Wochenende wurden strategische Reserven freigegeben, die nun die Versorgung sicherstellen sollen. Besonders schwierig war die Lage in Hauts-de-France im Norden, wo 55 Prozent der Tankstellen kein Benzin mehr hatten und in der Hauptstadtregion Ile de France, wo 45 Prozent der Tankstellen betroffen waren.

In der Essonne südlich von Paris mussten am Montag sogar Schulbusse ihren Betrieb einstellen, weil sie nicht genug Benzin hatten. Für Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal sowie Polizistinnen und Polizisten öffnete die Regierung gesonderte Tankstellen, damit diese Berufsgruppen weiter ihrer Arbeit nachgehen können.

