Amtsenthebungsverfahren : Trumps Verteidigung erlebt eine erste Schlappe

Washington Schmal ist die Chance auf einen Schuldspruch gegen Ex-Präsident Donald Trump. Trotzdem versucht die Verteidigung, das Verfahren im Senat komplett zu verhindern - und schafft damit unversehens eine Präzedenz.

Die US-Senatoren haben dafür gestimmt, das Amtsenthebungsverfahren gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump fortzuführen. Damit stellten sich die Senatoren mit 56 zu 44 Stimmen gegen den Versuch, das Verfahren zu stoppen, weil der 74-Jährige inzwischen nicht mehr im Amt sei. Dieses Ansinnen hatten die Verteidiger Trumps sowie mehrere Trump-Vertraute unter den US-Senatoren verfolgt. Der Auftritt der Verteidiger des früheren US-Präsidenten rief scharfe Kritik hervor - unter republikanischen Senatoren. Bei der Abstimmung zum Auftakt am Dienstag ging es um die Frage, ob der Senat in dem Fall zuständig ist.

Geklärt werden soll in dem Amtsenthebungsverfahren, welche Rolle der frühere Präsident bei dem Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar spielte, als dort der Wahlsieg seines Nachfolgers Joe Biden bestätigt werden sollte. Trump ist im Senat wegen „Anstiftung zum Aufruhr“ angeklagt.