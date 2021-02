Verfahren im US-Senat : Historischer zweiter Impeachment-Prozess gegen Trump beginnt

Washington Vor dem US-Senat beginnt am Dienstag der historische zweite Impeachment-Prozess gegen den früheren Präsidenten Donald Trump. Dem Republikaner wird wegen der Erstürmung des Kapitols vor gut einem Monat „Anstiftung zum Aufruhr“ zur Last gelegt.

Die Demokraten machen Trump für die gewaltsame Erstürmung des Kongresssitzes in Washington mit fünf Toten verantwortlich. Sie werfen ihm vor, radikale Trump-Anhänger mit einer Rede zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar aufgehetzt zu haben, wo an diesem Tag der Wahlsieg seines Nachfolgers Joe Biden endgültig bestätigt werden sollte.