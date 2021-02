Florida : Hacker versuchen, Trinkwasser in US-Stadt zu vergiften

Hacker versuchen, Trinkwasser in US-Stadt zu vergiften

Oldsmar/Washington Mitarbeiter einer Wasseraufbereitungsanlage in Florida stoppten Hacker bei dem Versuch, eine dort genutzte Chemikalie ins Trinkwasser zu leiten. Noch ist unklar, ob der Angriff aus den USA oder aus dem Ausland kam.

Hacker haben sich Zugang zu einer Wasseraufbereitungsanlage im US-Bundesstaat Florida verschafft und das Wasser chemisch manipuliert. Der oder die Täter hätten erfolglos versucht, das Leitungswasser mit einer Chemikalie zu verseuchen, die schädlich sein könne, sagte der Sheriff des Bezirks Pinellas, Bob Gualtieri, am Montag (Ortszeit). Dabei hätten sie den Anteil von Natriumhydroxid im Wasser mehr als verhundertfacht. In großen Mengen kann Natriumhydroxid Hautirritationen und andere Gesundheitsprobleme verursachen.

Mitarbeiter der Anlage in Oldsmar hätten die „potenziell gefährliche“ Änderung am vergangenen Freitag sofort bemerkt und rückgängig gemacht. „Zu keiner Zeit gab es eine signifikante negative Auswirkung auf das behandelte Wasser“, versicherte der Sheriff. Die Öffentlichkeit sei nie in Gefahr gewesen.