Bis zur Wahl im Dezember : Übergangsregierung für Libyen steht: Ein Schritt aus dem Chaos?

Tripolis/Genf Es scheint wie ein kleines Licht am Ende des Tunnels, als am Freitag eine Übergangsregierung für Libyen gewählt wird. Beendet werden die Machtkämpfe damit wohl kaum. Im Windschatten der UN rüsten Eliten und ausländische Mächte schon für die nächste Phase der Eskalation.

Über Libyens Wüstenlandschaft liegt dieser Tage eine trügerische Ruhe. Unentwegt hatten die Gefechte vor den Toren von Tripolis getobt, rund 3000 Menschen wurden dabei getötet und Hunderttausende vertrieben. Seit Juni halten die Kämpfer still, im Oktober trat eine Waffenruhe in Kraft. Seit Freitag steht nun auch eine Übergangsregierung. Diese soll den Weg zu landesweiten Wahlen bereiten und helfen, den Konflikt schrittweise zu befrieden.

Fünf Tage verhandelten die gut 70 Teilnehmer eines UN-Dialogforums in der Schweiz darüber, wie die vier offenen Posten zu besetzen sind. 45 Kandidaten präsentierten sich bei einem Treffen, das im Internet übertragen wurde. Sie sprachen von Aussöhnung, der Aufarbeitung von Kriegsverbrechen, Wiederaufbau und der Rückkehr von Vertriebenen. „Wir sind Libyer. Wir sind ein zusammenhängendes soziales Gewebe“, sagt etwa Agila Saleh, Vorsitzender des Parlaments in Ostlibyen. „Wir alle haben ein Ziel.“

Erst nach mehreren Wahlgängen und einer Stichwahl steht fest, wer die neue Spitze des ölreichen Wüstenstaats bilden soll: Ministerpräsident soll der Aktivist und Geschäftsmann Abdul Hamid Dbaiba werden, der über die Landesgrenzen hinaus bisher kaum öffentlich in Erscheinung trat. Sein knapper Triumph über Innenminister Fathi Baschagha, eine der mächtigsten Figuren in Tripolis, kommt für viele überraschend.

Teil der Übergangsregierung ist außerdem ein dreiköpfiges Präsidium, angeführt von Libyens Ex-Botschafter in Griechenland , Mohammed Minfi. Die amtierende UN-Libyenbeauftragte Stephanie Williams, die das Feld bald für Ján Kubiš räumen wird, spricht bei ihrer wohl letzten großen Amtshandlung von einem historischen Moment: „Die Bedeutung der Entscheidung, die Sie heute hier gefasst haben, wird mit dem Lauf der Zeit im kollektiven Gedächtnis des libyschen Volks wachsen.“

„Dauerhafte Waffenruhe“ : Waffenstillstand in Libyen vereinbart

Im Konferenzsaal, in dem die Vertreter der verschiedenen politischen, regionalen und Stammesgruppen sich morgens zur Nationalhymne erheben, kommt tatsächlich etwas Patriotismus auf. Aber was die Teilnehmer in der Nähe von Genf beschließen, könnte zu Hause auf Widerstand stoßen - von Anhängern derjenigen, die verloren, oder auch denjenigen, die den UN-Vermittlungsprozess als Ganzes ablehnen.