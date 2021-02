Erster Dienstreise dauerte nur 25 Minuten : Biden fliegt mit Air Force One in Heimatstaat Delaware

Biden fliegt mit Air Force One in Heimatstaat Delaware

Washington US-Präsident Joe Biden ist erstmals seit dem Beginn seiner Amtszeit mit der Air Force One geflogen. Die Reise mit dem Flugzeug dauerte auch gar nicht so lange.

Er legte am Freitag die etwa 25 Minuten lange Reise von der Joint Base Andrews im US-Staat Maryland zur New Castle Air National Guard Base zurück, um sein Zuhause in Delaware zu besuchen. Dort wollte er nach eigenen Angaben seine Enkelkinder treffen und mit seiner Frau Jill die Dinge holen, die sie noch in ihrem neuen Zuhause, dem Weißen Haus, brauchen.