„Nur Ja heißt Ja“ : Sexualstrafrecht in Spanien wird verschärft

Sexualstrafrecht in Spanien wird verschärft

Teilnehmerinnen einer Demonstration gegen sexuelle Gewalt halten ein Plakat mit der Aufschrift „Wir wollen ein Leben frei von Sexisten“ in Palma im Jahr 2019 (Archivfoto). Foto: dpa/Clara Margais

Madrid Spanien gilt als Vorreiter im Kampf gegen die Gewalt gegen Frauen. In den letzten Jahren waren Täter von Gruppenvergewaltigungen allerdings mit milden Strafen davongekommen. Ein neues Gesetz soll das ändern.

In Spanien wird das Sexualstrafrecht verschärft. Ein Gesetzentwurf der linken Regierung, wonach alle beteiligten Personen künftig sexuellen Handlungen ausdrücklich zustimmen müssen, wurde vom Parlament in Madrid endgültig gebilligt. Gegen das sogenannte „Nur Ja heißt Ja“-Gesetz stimmten am Donnerstag die Abgeordneten der konservativen Volkspartei (PP) und der rechtspopulistischen Vox. Ihr Hauptargument: Mit dem Vorhaben werde das Prinzip der Unschuldsvermutung gefährdet. Der Gesetzentwurf wurde im Mai erstmals vom Parlament gebilligt, der Senat schickte ihn aber mit einem kleinen Änderungsvorschlag zurück.