Verdacht der Vergewaltigung​: Zwei Deutsche müssen auf Mallorca in U-Haft

Palma Zwei deutsche Urlauber wurden auf Mallorca festgenommen. Die Verdächtigen sollen eine 22-Jährige, die ebenfalls aus Deutschland stammt, vergewaltigt haben. Die beiden Festgenommenen behaupteten jedoch, die junge Frau habe dem sexuellen Kontakt zugestimmt.

Zwei Urlauber aus Deutschland sitzen auf Mallorca unter dem Verdacht der Vergewaltigung im Gefängnis. Nach der Festnahme der beiden Männer an der Playa de Palma habe der diensthabende Richter am Donnerstag die Einweisung der Verdächtigen in Untersuchungshaft angeordnet, berichteten am Freitag Medien der spanischen Mittelmeer-Insel.