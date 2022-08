Festnahme in Ludwigshafen : 14-Jährige deutet mit Handzeichen auf mutmaßliche Vergewaltigung hin

Festnahme in Ludwigshafen

Mit einem speziellen Handzeichen hat ein 14-jähriges Mädchen in Ludwigshafen auf eine mutmaßliche Vergewaltigung aufmerksam gemacht. Ein 19-Jähriger soll vergangene Woche die Jugendliche auf einem Spielplatz zu sexuellen Handlungen gezwungen haben, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei am Dienstag mitteilten. Das Mädchen habe durch das Handzeichen „Signal for Help“ Passanten auf sich aufmerksam machen können, die daraufhin die Polizei alarmierten.