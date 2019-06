Massenproteste in Prag : Hunderttausende Tschechen fordern Rücktritt von Regierungschef Babis

Prag Beim größten Massenprotest seit 30 Jahren fordern tschechische Demonstranten den Rücktritt von Regierungschef Babis und Justizministerin Benesova.Organisatoren sprechen von 250.000 Teilnehmern.

Die Proteste gegen den tschechischen Regierungschef Andrej Babis haben eine neue Dimension erreicht. Mehrere hunderttausend Menschen aus dem ganzen Land versammelten sich am Sonntag am Letna-Park in der Hauptstadt Prag und forderten den Rücktritt des Ministerpräsidenten, dem eine Anklage wegen des Verdachts auf missbräuchliche Verwendung von EU-Subventionen droht. Die Kundgebung in Prag war die größte seit der Samtenen Revolution 1989, die die Tschechoslowakei in die Demokratie führte. Auf Luftbildern sehe es aus, als seien rund 250.000 Menschen auf der Straße, sagte Mikulas Minar von der Nichtregierungsorganisation "Eine Million Momente für die Demokratie", die zu dem Massenprotest aufgerufen hatte. Schätzungen der Polizei zur Teilnehmerzahl lagen zunächst nicht vor.