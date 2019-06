Protest gegen Abschiebungs-Gesetz : Wieder mehr als 1000 Demonstranten auf Hongkongs Straßen

Demonstranten protestieren vor dem Polizeihauptquartier in Hongkong. Foto: REUTERS/TYRONE SIU

Hongkong Demonstranten hatten eine Frist für das Aus des Gesetzesvorhabens zu Auslieferungen nach China gesetzt. Die Hongkonger Regierung ließ sie verstreichen. Nun protestierten sie am Freitag vor dem Polizeihauptquartier.

In Hongkong hat es erneut Proteste gegen das Gesetzesvorhaben für Auslieferungen nach Festlandchina gegeben. Mehr als 1000 Protestierende blockierten am Freitag das Polizeihauptquartier.

Auch am Abend (Ortszeit) waren sie noch dort. Andere versammelten sich in der Lobby des Regierungsgebäudes Revenue Tower und auf wichtigen Straßen. Am Vortag hatte die Hongkonger Regierung eine Frist der Demonstranten verstreichen lassen, das Gesetzesvorhaben aufzugeben.