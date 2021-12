Neujahr vor dem Moerser Schloss : Kundgebung gegen rechten Hass und Gewalt Kundgebung gegen rechten Hass und Gewalt

Moers In würdiger Form soll am 1. Januar auf dem Moerser Schlossvorplatz den bislang 355 Corona-Toten im Kreis Wesel gedacht werden. Die Aktionen „Solidarität der Vielen“ und „Moers ist bunt, nicht braun“ rufen dazu auf. Auch Politiker aus Stadt, Land und Bund haben zugesagt.

„Frankfurt am Main, Schweinfurt, Bautzen – die Liste ließe sich beliebig fortsetzen: Überall in der Republik greifen Querdenkende, Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger und Neonazis bei sogenannten ,Anti-Corona-Spaziergängen’ Polizei und Pressevertreter an“, sagt Patrick Dollas, Schauspieler am Schlosstheater und Mitbegründer von Solidarität der Vielen“. „Auch in Moers gab es innerhalb einer Woche drei ,Spaziergänge’, die unangemeldet und unter Missachtung aller Corona-Schutzmaßnahmen abgehalten wurden.“ Es sei an der Zeit als Stadtgesellschaft Gesicht zu zeigen und aktiv dagegen Stellung zu beziehen, so Dollas weiter. „Zeigen wir, dass die Mehrheit der Moerser Bürgerinnen und Bürger für solidarisches und verantwortungsvolles Handeln einsteht und fest gegen Rechts zusammensteht!“