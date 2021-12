Nach schweren Verlusten seiner Partei : Nordmazedoniens Regierungschef Zaev reicht Rücktritt ein

Skopje Seine sozialdemokratische Partei SDSM hatte zuletzt herbe Verluste hinnehmen müssen. Schon nach den Kommunalwahlen im Oktober hatte Zoran Zaev angekündigt, seine Ämter niederzulegen. Einen Regierungswechsel soll es aber nicht geben.

Der nordmazedonische Ministerpräsident Zoran Zaev hat am Mittwoch seinen Rücktritt eingereicht. Den Schritt begründete er in einem Schreiben an die Volksvertretung mit den schweren Verlusten der sozialdemokratischen Regierungspartei SDSM bei den Kommunalwahlen im Oktober. Zaev hatte schon unmittelbar danach den Rücktritt von der Regierungsspitze und vom Parteivorsitz angekündigt.