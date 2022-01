Nach dem Putsch : Zwei Tote bei Protesten gegen Militärregierung im Sudan

In der Hauptstadt Khartum kam es zu Protesten. Die Sicherheitskräfte setzten scharfe Munition ein. Foto: AP/Marwan Ali

Scharm el Scheich Seit mehreren Monaten gibt es im Sudan fast täglich Proteste gegen die Militärregierung. Die Aktivisten fordern demokratische Wahlen und eine Regierung nur aus Zivilsten. Bei den neuesten Auseinandersetzungen gab es offenbar auf beiden Seiten Tote.

Sudanesische Sicherheitskräfte sind mit scharfer Munition und Tränengas gegen Proteste vorgegangen. Ein Polizist und ein Demonstrant seien getötet worden, teilten Mediziner und die Behörden am Donnerstag mit. In der Hauptstadt Khartum und dem benachbarten Omdurman forderten Tausende meist junge Leute den Rücktritt der Militärregierung, wie auf im Internet verbreiteten Videos zu sehen war. Einige gingen in Deckung, andere warfen Steine auf Polizisten.