Proteste in Prag : Zehntausende demonstrieren gegen Regierungschef Babis

Proteste in Prag

Prag Tschechiens Ministerpräsident Babis steht im Verdacht, sich mit EU-Geldern bereichert zu haben. Die Proteste gegen den Multimilliardär werden von Woche zu Woche massiver. Doch er weist Rücktrittsforderungen zurück.

In Tschechien spitzen sich die Proteste gegen Regierungschef Andrej Babis zu. Bei einer der größten Kundgebungen seit der demokratischen Wende von 1989 füllten Zehntausende Demonstranten am Dienstagabend den zentralen Wenzelsplatz in Prag. Sie forderten den Rücktritt des Politikers. Die Veranstalter vom Netzwerk „Eine Million Augenblicke für Demokratie“ sprachen von 120.000 Teilnehmern. Die Polizei machte keine Angaben.