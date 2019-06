E. Jean Carroll : Journalistin wirft Trump sexuellen Übergriff in Kaufhaus vor

New York Der US-Präsident sieht sich erneut mit dem Vorwurf sexueller Gewalt konfrontiert. Eine bekannte Journalistin wirft Trump vor, sie vor etwa 25 Jahren in einer Umkleidekabine vergewaltigt zu haben.

Die US-Journalistin E. Jean Carroll wirft Trump vor, er habe Mitte der 90er Jahre versucht, sie in einer Umkleidekabine zum Sex zu zwingen. Der Vorfall habe sich 1995 oder 1996 ereignet, schreibt die 75-Jährige in ihrem neuen Buch, aus dem das Magazin "New York" am Freitag Auszüge druckte.